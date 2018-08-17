В Кропивницком на взятке поймали следователя полиции
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 августа. УНН. Работники прокуратуры Кировоградской области совместно с сотрудниками Службы безопасности в области и управления внутренней безопасности Нацполиции разоблачили следователя Кропивницкого горотдела полиции на вымогательстве неправомерной выгоды в три тысячи долларов. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает УНН.
Во время досудебного расследования установлено, что денежные средства в указанном размере лейтенант полиции требовал от жителя областного центра за принятие решения в уголовном производстве, а именно закрытие уголовного производства по факту кражи. Задержали работника полиции после передачи посреднику оговоренной суммы взятки.
Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Прокуратура будет настаивать на мере пресечения для следователя в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Харьковской области полицейские требовали 10 тысяч грн от нетрезвого водителя за несоставление протокола. В отношении подозреваемых в этом преступлении прокуратура начала расследование.