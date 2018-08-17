У Кропивницькому на хабарі спіймали слідчого поліції
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 серпня. УНН. Працівники прокуратури Кіровоградської області спільно зі співробітниками Служби безпеки в області та управління внутрішньої безпеки Нацполіції викрили слідчого Кропивницького міськвідділу поліції на вимаганні неправомірної вигоди у три тисячі доларів. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури, передає УНН.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у вказаному розмірі лейтенант поліції вимагав від жителя обласного центру за прийняття рішення у кримінальному провадженні, а саме закриття кримінального провадження за фактом крадіжки. Затримали працівника поліції після передачі посереднику обговореної суми хабара.
Вирішується питання щодо оголошення підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Прокуратура наполягатиме на запобіжному заході для слідчого у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Харківській області поліцейські вимагали 10 тисяч грн від нетверезого водія за нескладання протоколу. Стосовно підозрюваних у цьому злочині прокуратура почала розслідування.