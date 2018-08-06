В Кривом Роге сорвали 1 млн грн в "Лото-Забаву"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В воскресенье, 5 августа, в государственной лотереи "Лото-Забава" выиграли 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Известно, что счастливчик приобрел свой выигрышный билет № 0150725 в г. Кривой Рог, в "Лото маркете" по адресу: ул. Эдуарда Фукса, 81.
Как отметили в "М.С.Л.", победитель 991-го тиража лотереи стал 299 счастливчиком на общем счетчике миллионеров "Лото-Забава" и уже двадцатым в этом году.
Новоиспеченного миллионера приглашают присоединиться к закрытому элитному "Клубу Миллионеров "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек.
Всеми преимуществами членства в "Клубе Миллионеров "М.С.Л." уже воспользовался Анатолий Вернигора из Василькова, который посетил студию "Лото-Забава" 29 июля 2018 года вместе со своей невестой Ириной, и провел незабываемый уик-энд в столице.
"В рамках программы "Два дня из жизни миллионера" будущие молодожены смогли с легкостью окунуться в сладкую жизнь в стиле luxury и почувствовать себя настоящими миллионерами", - рассказали в "М.С.Л.".