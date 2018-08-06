У Кривому Розі зірвано 1 млн грн в “Лото-Забаву”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У неділю, 5 серпня, у державній лотереї “Лото-Забава” виграно 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Відомо, що щасливчик придбав свій виграшний білет № 0150725 у м. Кривий Ріг, у “ЛОТО маркеті” за адресою: вул. Едуарда Фукса, 81.
Як відзначили в “М.С.Л.”, переможець 991-го тиражу лотереї став 299 щасливчиком на загальному лічильнику мільйонерів “Лото-Забава” та вже двадцятим у цьому році.
Новоспеченого мільйонера запрошують приєднатися до закритого елітного “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі “Два дні з життя мільйонера” для двох осіб.
Усіма перевагами членства у “КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” уже скористався Анатолій Вернигора з Василькова, який завітав до студії “Лото-Забава” 29 липня 2018 року разом зі своєю нареченою Іриною, та провів незабутній уїк-енд у столиці.
“У рамках програми "Два дні з життя мільйонера" майбутні молодята змогли з легкістю поринути у вир солодкого життя у стилі luxury та відчути себе справжніми мільйонерами”, — розповіли в “М.С.Л.”.