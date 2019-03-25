В Кривом Роге женщину убили в подъезде
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Кривом Роге женщину убили в коридоре подъезда дома в котором она жила. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Тело женщины, в 1983 года, обнаружили на 8 этаже, в общем коридоре подъезда, дома, где она жила. Предварительно установлено, что причиной смерти стала колотая рана грудной клетки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Винницкой области пенсионеры отравились угарным газом
Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Начато досудебное расследование (по статье 115 УК Украины "умышленное убийство"). Следствие устанавливает обстоятельства преступления и причастных лиц.
Как сообщал УНН, в Кировоградской области убили 90-летнюю пенсионерку.