В Кривом Роге женщину убили в подъезде

Тело женщины, в 1983 года, обнаружили на 8 этаже, в общем коридоре подъезда, дома, где она жила. Предварительно установлено, что причиной смерти стала колотая рана грудной клетки.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Винницкой области пенсионеры отравились угарным газом

Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Начато досудебное расследование (по статье 115 УК Украины "умышленное убийство"). Следствие устанавливает обстоятельства преступления и причастных лиц.



Как сообщал УНН, в Кировоградской области убили 90-летнюю пенсионерку.