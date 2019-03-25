У Кривому Розі жінку вбили у під’їзді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Кривому Розі жінку вбили у коридорі під’їзду будинку в якому вона мешкала. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло жінки, 1983 року, виявили на 8 поверсі, в загальному коридорі під’їзду, будинку де вона мешкала. Попередньо встановлено, що причиною смерті стала колота рана грудної клітини.
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Труп направлено на судово-медичну експертизу. Розпочато досудове розслідування (за статтею 115 КК України "умисне вбивство"). Слідство встановлює обставини злочину та причетних осіб.
Як повідомляв УНН, на Кіровоградщині вбили 90-річну пенсіонерку.