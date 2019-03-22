На Кіровоградщині вбили 90-річну пенсіонерку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У селі Гостинне Кіровоградської області вбито 90-річну жінку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло жінки, зв’язаної мотузкою, виявили власному помешканні. У вбитої переломи кісток черепа. Попередньо встановлено, що жінку скоріше всього вдарили по голові цеглиною.
З будинку зникли гроші.
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За даним фактом розпочато досудове розслідування (розбійний напад).
Як повідомляв УНН, у Харкові працівниця поліції збила пенсіонера на переході.