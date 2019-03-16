У Харкові працівниця поліції збила пенсіонера на переході
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Харкові працівниця відділу одного зі структурних підрозділів ГУНП області на пішоходному переході здійснила наїзд на 65-річного чоловіка, який невдовзі помер від отриманих травм. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області, передає УНН.
За інформацією правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася 8 березня близько 11:30 на вулиці Полтавський Шлях.
Повідомляється, що 42-річна водій автомобіля Toyota - працівник відділу одного зі структурних підрозділів ГУНП в Харківській області - допустила наїзд на 65-річного чоловіка, який рухався по пішохідному переходу.
Потерпілий отримав травми різних частин тіла та у тяжкому, неконтактному стані був доставлений до Харківської міської лікарні. 14 березня чоловік помер.
У прес-службі повідомили що за вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Матеріали кримінального провадження направлені до прокуратури.
Як повідомляв УНН, 2 березня у місті Бровари на Київщині сталася ДТП за участю працівника поліції, який на автомобілі на смерть збив чоловіка на пішохідному переході. Поліцейський, за участю якого сталася смертельна ДТП, перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.