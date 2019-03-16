В Харькове сотрудница полиции сбила пенсионера на переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Харькове сотрудница отдела одного из структурных подразделений ГУНП области на пешеходном переходе совершила наезд на 65-летнего мужчину, который вскоре умер от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.
По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 марта около 11:30 на улице Полтавский Шлях.
Сообщается, что 42-летняя водитель автомобиля Toyota - сотрудник отдела одного из структурных подразделений ГУНП в Харьковской области - допустила наезд на 65-летнего мужчину, который двигался по пешеходному переходу.
Пострадавший получил травмы различных частей тела и в тяжелом, неконтактном состоянии был доставлен в Харьковскую городскую больницу. 14 марта мужчина скончался.
В пресс-службе сообщили, что по данному факту были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Материалы уголовного производства направлены в прокуратуру.
Как сообщал УНН, 2 марта в городе Бровары Киевской области произошла ДТП с участием сотрудника полиции, который на автомобиле насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Полицейский, при участии которого произошло смертельное ДТП, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.