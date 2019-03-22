В Кировоградской области убили 90-летнюю пенсионерку

Тело женщины, связанное веревкой, обнаружили собственном доме. У убитой переломы костей черепа. Предварительно установлено, что женщину скорее всего ударили по голове кирпичом.



Из дома пропали деньги.



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По данному факту начато досудебное расследование (разбойное нападение).



Как сообщал УНН, в Харькове сотрудница полиции сбила пенсионера на переходе .