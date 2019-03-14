На Вінниччині пенсіонери отруїлися чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У селі Нова Прилука Липовецького району Вінниччини пенсіонери отруїлися чадним газом. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подружжя пенсіонерів (1932 та 1935 років народження) отруїлося чадним газом у власному будинку. На тілах покійних не виявлено ознак насильницької смерті.
Обставини загибелі встановлюються.
Як повідомляв УНН, 11 березня у Львівській області троє людей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом, двоє з них діти.
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Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що у Львові чадним газом отруїлися три молоді працівниці салону краси.