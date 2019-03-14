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В Винницкой области пенсионеры отравились угарным газом

Киев • УНН

 • 15772 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В селе Новая Прилука Липовецкого района Винницкой области пенсионеры отравились угарным газом. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

В Винницкой области пенсионеры отравились угарным газом

Супруги пенсионеров (1932 и 1935 рождения) отравились угарным газом в собственном доме. На телах умерших не обнаружено признаков насильственной смерти.

Обстоятельства гибели устанавливаются.

Как сообщал УНН, 11 марта во Львовской области три человека попали в больницу из-за отравления угарным газом, двое из них дети.

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Напомним, 6 марта стало известно, что во Львове угарным газом отравились три молодые работницы салона красоты.

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