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В Кривом Роге работницу водоканала затащило в конвейер: детали трагедии

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. 15 декабря, в Кривом Роге в Днепропетровской области на объекте "Кривбасссводоканала" произошла трагедия. Работницу затащило в конвейер, женщина погибла на месте. Об этом сообщает местное издание "Свои", информирует УНН.

Детали 

Как стало известно, на объекте "Кривбасссводоканала" в Новополье (Криворожский район) работница начала чистить установку. Внезапно прибор начал затягивать куртку женщины. В результате в конвейер попала рука и голова.

Женщина скончалась на рабочем месте. Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Дополнение

14 декабря на берегу Тисы румынские пограничники обнаружили тело погибшего мужчины.

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