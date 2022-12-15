В Кривом Роге работницу водоканала затащило в конвейер: детали трагедии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. 15 декабря, в Кривом Роге в Днепропетровской области на объекте "Кривбасссводоканала" произошла трагедия. Работницу затащило в конвейер, женщина погибла на месте. Об этом сообщает местное издание "Свои", информирует УНН.
Детали
Как стало известно, на объекте "Кривбасссводоканала" в Новополье (Криворожский район) работница начала чистить установку. Внезапно прибор начал затягивать куртку женщины. В результате в конвейер попала рука и голова.
Женщина скончалась на рабочем месте. Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Дополнение
14 декабря на берегу Тисы румынские пограничники обнаружили тело погибшего мужчины.