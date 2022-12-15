В Кривом Роге работницу водоканала затащило в конвейер: детали трагедии

КИЕВ. 16 декабря. УНН. 15 декабря, в Кривом Роге в Днепропетровской области на объекте "Кривбасссводоканала" произошла трагедия. Работницу затащило в конвейер, женщина погибла на месте. Об этом сообщает местное издание "Свои", информирует УНН.