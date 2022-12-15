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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21417 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Кривому Розі робітницю водоканалу затягло у конвеєр: деталі трагедії

У Кривому Розі робітницю водоканалу затягло у конвеєр: деталі трагедії

Київ • УНН

 • 794805 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН.15 грудня, у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, на об'єкті "Кривбассводоканалу" сталася трагедія. Робітницю затягнуло у конвеєр, жінка загинула на місці. Про це повідомляє місцеве видання "Свої", інформує УНН.

Деталі

Як стало відомо, на об'єкті "Кривбассводоканалу" у Новопіллі (Криворізький район) робітниця почала чистити установку. Раптово прилад почав затягувати куртку жінки. Внаслідок цього у конвеєр потрапила рука та голова.

Жінка померла на робочому місці. Усі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Доповнення

14 грудня на березі Тиси румунські прикордонники виявили тіло загиблого чоловіка.

Українські Національні Новини

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