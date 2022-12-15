У Кривому Розі робітницю водоканалу затягло у конвеєр: деталі трагедії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН.15 грудня, у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, на об'єкті "Кривбассводоканалу" сталася трагедія. Робітницю затягнуло у конвеєр, жінка загинула на місці. Про це повідомляє місцеве видання "Свої", інформує УНН.
Деталі
Як стало відомо, на об'єкті "Кривбассводоканалу" у Новопіллі (Криворізький район) робітниця почала чистити установку. Раптово прилад почав затягувати куртку жінки. Внаслідок цього у конвеєр потрапила рука та голова.
Жінка померла на робочому місці. Усі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.
Доповнення
14 грудня на березі Тиси румунські прикордонники виявили тіло загиблого чоловіка.