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7 марта, 19:45 • 75806 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103393 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105064 просмотра

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7 марта, 08:52 • 128776 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112936 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138678 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144788 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130217 просмотра

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В Кривом Роге напали на участника боевых действий на Донбассе

В Кривом Роге напали на участника боевых действий на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11215 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Кривом Роге из-за нападения на активиста и участника боевых действий на Донбассе Андрея Карповича, которому нанесли ножевое ранение, открыто уголовное производство. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Саксаганского отделения полиции.

Отмечается, что вчера, 6 мая в полицию поступило сообщение из больницы, что к ним поступил мужчина с колотой раной бедра. В результате выяснилось, что пострадавший - участник боевых действий в Донбассе Андрей Карпович.

"(За нападение на активиста и участника боевых действий на Донбассе Андрея Карповича - ред.) открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). По состоянию на 9:00 работниками полиции установлены личности двух мужчин, совершивших нападение на Карповича. Один из них уже задержан. Он сотрудничает с работниками полиции", - сказали в пресс-службе.

Также сообщается, что жизни и здоровью Карповича ничего не угрожает.

Напомним, в Одессе, в районе Летнего театра, неизвестный облил активистку общественного движения "Зеленый List" Светлану Пидпалу фекалиями и нечистотами.

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