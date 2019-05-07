В Кривом Роге напали на участника боевых действий на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Кривом Роге из-за нападения на активиста и участника боевых действий на Донбассе Андрея Карповича, которому нанесли ножевое ранение, открыто уголовное производство. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Саксаганского отделения полиции.
Отмечается, что вчера, 6 мая в полицию поступило сообщение из больницы, что к ним поступил мужчина с колотой раной бедра. В результате выяснилось, что пострадавший - участник боевых действий в Донбассе Андрей Карпович.
"(За нападение на активиста и участника боевых действий на Донбассе Андрея Карповича - ред.) открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). По состоянию на 9:00 работниками полиции установлены личности двух мужчин, совершивших нападение на Карповича. Один из них уже задержан. Он сотрудничает с работниками полиции", - сказали в пресс-службе.
Также сообщается, что жизни и здоровью Карповича ничего не угрожает.
Напомним, в Одессе, в районе Летнего театра, неизвестный облил активистку общественного движения "Зеленый List" Светлану Пидпалу фекалиями и нечистотами.