В Одесі активістку облили фекаліями та нечистотами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В Одесі, в районі Літнього театру, невідомий облив активістку громадського руху "Зелений List" Світлану Підпалу фекаліями і нечистотами. Про це повідомив радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook, передає УНН.
"До Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла інформація, що в районі Літнього театру активістку Світлану Підпалу невідома особа облила фекаліями та нечистотами", - написав Форостяк.
Він додав, що за цим фактом розпочато досудове слідство за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство - ред.).
Нагадаємо, невідомі напали на представників громадської організації на пункті вагового контролю під Одесою.