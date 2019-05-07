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В Одесі активістку облили фекаліями та нечистотами

В Одесі активістку облили фекаліями та нечистотами

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. В Одесі, в районі Літнього театру, невідомий облив активістку громадського руху "Зелений List" Світлану Підпалу фекаліями і нечистотами. Про це повідомив радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook, передає УНН.

"До Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла інформація, що в районі Літнього театру активістку Світлану Підпалу невідома особа облила фекаліями та нечистотами", - написав Форостяк.

Він додав, що за цим фактом розпочато досудове слідство за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство - ред.).

Нагадаємо, невідомі напали на представників громадської організації на пункті вагового контролю під Одесою.

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