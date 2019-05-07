В Одессе активистку облили фекалиями и нечистотами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Одессе, в районе Летнего театра, неизвестный облил активистку общественного движения "Зеленый List" Светлану Пидпалу фекалиями и нечистотами. Об этом сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook, передает УНН.
"В Приморский отдел полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области поступила информация, что в районе Летнего театра активистку Светлану Пидпалу неизвестный облил фекалиями и нечистотами", - написал Форостяк.
Он добавил, что по данному факту начато досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство - ред.).
Напомним, неизвестные напали на представителей общественной организации на пункте весового контроля под Одессой.