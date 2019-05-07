У Кривому Розі напали на учасника бойових дій на Донбасі

Зазначається, що вчора, 6 травня до поліції надійшло повідомлення з лікарні, що до них надійшов чоловік з колотою раною стегна. В результаті з’ясувалося, що постраждалий - учасник бойових дій на Донбасі Андрій Карпович.

"(Через напад на активіста та учасника бойових дій на Донбасі Андрія Карповича – ред.) відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Станом на 9:00 працівниками поліції встановлено особи двох чоловіків, які здійснили напад на Карповича. Одного з них вже затримано. Він співпрацює з працівниками поліції", - сказали у прес-службі.

Також повідомляється, що життю та здоров’ю Карповича нічого не загрожує.

Нагадаємо, в Одесі, в районі Літнього театру, невідомий облив активістку громадського руху "Зелений List" Світлану Підпалу фекаліями і нечистотами.