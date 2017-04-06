В Кривом Роге действовал самодельный комплекс по изготовлению дизтоплива
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Трое жителей Кривого Рога построили на территории города самодельный производственный нефте-перерабатывающий комплекс по переработке отходов горюче-смазочных материалов и их компонентов в вещество, похожее на дизельное топливо. Их незаконную деятельность разоблачили правоохранители. Сейчас обвинительные акты по злоумышленников направлены в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
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"Прокуратурой Днепропетровской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении группы лиц, которые по предварительному сговору и с четким распределением ролей организовали схему работы по изготовлению, хранению, транспортировке и реализации смеси нефтепродуктов (ч.1,2 ст. 204 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры, в течение января 2014 - ноябрь 2015 "производители" горючего сбывали свою продукцию в сеть собственных незаконно действующих АЗС, расположенных на территориях города Кривого Рога.
Во время обысков в рамках указанного уголовного производства было изъято 36 тонн контрафактной продукции и оборудования для ее изготовления.
Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть.
Также напомним, из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн.