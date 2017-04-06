В Кривом Роге действовал самодельный комплекс по изготовлению дизтоплива

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79953 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111782 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170094 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125133 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122108 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115373 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106230 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107386 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103833 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160590 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге действовал самодельный комплекс по изготовлению дизтоплива

В Кривом Роге действовал самодельный комплекс по изготовлению дизтоплива

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Трое жителей Кривого Рога построили на территории города самодельный производственный нефте-перерабатывающий комплекс по переработке отходов горюче-смазочных материалов и их компонентов в вещество, похожее на дизельное топливо. Их незаконную деятельность разоблачили правоохранители. Сейчас обвинительные акты по злоумышленников направлены в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

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"Прокуратурой Днепропетровской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении группы лиц, которые по предварительному сговору и с четким распределением ролей организовали схему работы по изготовлению, хранению, транспортировке и реализации смеси нефтепродуктов (ч.1,2 ст. 204 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в течение января 2014 - ноябрь 2015 "производители" горючего сбывали свою продукцию в сеть собственных незаконно действующих АЗС, расположенных на территориях города Кривого Рога.

Во время обысков в рамках указанного уголовного производства было изъято 36 тонн контрафактной продукции и оборудования для ее изготовления.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть.

Также напомним, из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн.

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