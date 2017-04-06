У Кривому Розі діяв саморобний комплекс із виготовлення дизпалива

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“Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно групи осіб, які за попередньою змовою та з чітким розподілом ролей організували схему роботи по виготовленню, зберіганню, транспортуванню та реалізації суміші нафтопродуктів (ч.1,2 ст. 204 КК України)”, — сказано у повідомленні.

За даними прокуратури, протягом січня 2014 - листопада 2015 років “виробники” пального збували свою продукцію у мережу власних незаконно діючих АЗС, розташованих на територіях міста Кривого Рогу.

Під час обшуків в рамках вказаного кримінального провадження було вилучено 36 тонн контрафактної продукції і обладнання для її виготовлення.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, ринок скрапленого газу в Україні тінізовано на третину.

Також нагадаємо, через нелегальні газові модулі бюджет столиці щорічно втрачає близько 400 млн грн.