В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу на месте ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Вчера, 5 мая, в Кривом Роге мужчина попал в ДТП и устроил стрельбу. Об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Кривого Рога, передает УНН.
"На линию "102" сообщили о том, что мужчина на автомобиле "Таврия" красного цвета из неустановленного оружия ранил другого. Инспекторы рассредоточились по плану "Сирена" и начали поиски вероятного нападающего", - говорится в сообщении.
Через полчаса патрульные обнаружили похожую по ориентировке машину и водителя.
Водитель автомобиля пояснил, что попал в ДТП, после чего между водителями возник конфликт. Мужчина признался, что имеет оружие травматического действия, которое применил и совершил четыре выстрела в мужчину.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Днепре полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из пневматического ружья из окна собственной квартиры.