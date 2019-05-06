В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу на месте ДТП

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 75752 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100527 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103384 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105059 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128771 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112935 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138677 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144788 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130217 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130288 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу на месте ДТП

В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу на месте ДТП

Киев  •  УНН

 • 9871 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Вчера, 5 мая, в Кривом Роге мужчина попал в ДТП и устроил стрельбу. Об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Кривого Рога, передает УНН.

"На линию "102" сообщили о том, что мужчина на автомобиле "Таврия" красного цвета из неустановленного оружия ранил другого. Инспекторы рассредоточились по плану "Сирена" и начали поиски вероятного нападающего", - говорится в сообщении.

Через полчаса патрульные обнаружили похожую по ориентировке машину и водителя.

Водитель автомобиля пояснил, что попал в ДТП, после чего между водителями возник конфликт. Мужчина признался, что имеет оружие травматического действия, которое применил и совершил четыре выстрела в мужчину.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Днепре полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из пневматического ружья из окна собственной квартиры.

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