У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину на місці ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Вчора, 5 травня, у Кривому Розі чоловік потрапив у ДТП та влаштував стрілянину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція Кривого Рогу, передає УНН.
“На лінію „102“ повідомили про те, що чоловік на автомобілі „Таврія“ червоного кольору з невстановленої зброї поранив іншого. Інспектори розосередилися по плану „Сирена“ та почали пошуки ймовірного нападника”, — йдеться у повідомленні.
За півгодини патрульні виявили схожу за орієнтуванням машину та водія.
Водій автомобіля пояснив, що потрапив у ДТП, після чого між водіями виник конфлікт. Чоловік зізнався, що має зброю травматичної дії, яку застосував та здійснив чотири постріли в чоловіка.
Потерпілого госпіталізували до лікарні.
Встановлюються деталі та обставини події.
Нагадаємо, у Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину з пневматичної рушниці з вікна власної квартири.