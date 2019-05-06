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У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину на місці ДТП

У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину на місці ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Вчора, 5 травня, у Кривому Розі чоловік потрапив у ДТП та влаштував стрілянину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція Кривого Рогу, передає УНН.

“На лінію „102“ повідомили про те, що чоловік на автомобілі „Таврія“ червоного кольору з невстановленої зброї поранив іншого. Інспектори розосередилися по плану „Сирена“ та почали пошуки ймовірного нападника”, — йдеться у повідомленні.

За півгодини патрульні виявили схожу за орієнтуванням машину та водія.

Водій автомобіля пояснив, що потрапив у ДТП, після чого між водіями виник конфлікт. Чоловік зізнався, що має зброю травматичної дії, яку застосував та здійснив чотири постріли в чоловіка.

Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Встановлюються деталі та обставини події.

Нагадаємо, у Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину з пневматичної рушниці з вікна власної квартири.

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