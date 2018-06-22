В Кривом Роге 3-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Кривом Роге 3-летний ребенок выпал из окна 7 этажа. Мальчика нашла мертвым местная жительница. Об этом УНН сообщили в Криворожском отделе полиции.
"Сегодня примерно в 7:40 в Криворожский отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что она только что обнаружила мальчика на вид 3-4 года без признаков жизни. На место прибыли медики и следственно-оперативная группа. Медики констатировали смерть ребенка. Предварительно, ребенок погиб от полученных травм при падении с высоты", - говорится в сообщении.
Как установили полицейские, мальчик 2015 года рождения вместе с родителями проживал на 7 этаже дома, возле которого его нашли. Предварительно, по неосторожности он выпал из окна.
Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователями начато досудебное расследование по признакам с. 115 УК Украины, предварительно "несчастный случай". В его рамках устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.
Напомним, в Харьковской области 4-летний мальчик выпал из окна второго этажа.