У Кривому Розі 3-річний хлопчик випав з вікна сьомого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Кривому Розі 3-річна дитина випала з вікна 7 поверху. Хлопчика знайшла мертвим місцева жителька. Про це УНН повідомили у Криворізькому відділі поліції.
"Сьогодні приблизно о 7:40 до Криворізького відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона тільки що виявила хлопчика на вигляд 3-4 роки без ознак життя. На місце прибули медики та слідчо-оперативна група. Медики констатували смерть дитини. Попередньо, дитина загинула від отриманих травм при падінні з висоти", – йдеться в повідомленні.
Як встановили поліцейські, хлопчик 2015 року народження разом із батьками проживав на 7 поверсі будинку, біля якого його знайшли. Попередньо, через необережність він випав з відкритого вікна.
Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. Слідчими розпочате досудове розслідування за ознаками с. 115 КК України, попередньо "нещасний випадок". У його рамках встановлюють всі обставини та причини інциденту.
Нагадаємо, у Харківській області 4-річний хлопчик випав з вікна другого поверху.