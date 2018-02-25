В Крыму задержали участников российской группы Pussy Riot
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Участников российской группы Pussy Riot Ольгу Борисову и Александра Софиева задержали российские полицейские при выходе из парома в Керчи на востоке аннексированного Крыма. Об этом Борисова написала в Twitter, передает УНН.
Сначала Борисова сообщила, что с парома в Керчи их встречали 6 ментов, а потом привезли в ФСБ.
"Нас отпустили после беседы, никаких бумаг не подписывали, спрашивали, зачем приехали в Крым и пытались узнать о людях, чьи визитки были у меня в паспорте (один дипломат)", - написала Борисова.
Напомним, при въезде в Крым сотрудники пограничного управления ФСБ России на аннексированном полуострове задержали гражданина Украины, который якобы находился в розыске на территории соседнего государства.