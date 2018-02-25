У Криму затримали учасників російського гурту Pussy Riot
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Учасників російського гурту Pussy Riot Ольгу Борисову та Олександра Софієва затримали російські поліцейські при виході з парому у Керчі на сході анексованого Криму. Про це Борисова написала у Twitter, передає УНН.
Спершу Борисова повідомила, що з порому в Керчі їх зустрічали 6 ментів, а потім привезли у ФСБ.
“Нас відпустили після бесіди, жодних паперів не підписували, питали, навіщо приїхали до Криму і намагалися дізнатися про людей, чиї візитки були у мене в паспорті (один дипломат)”, — написала Борисова.
Нагадаємо, при в’їзді до Криму співробітники прикордонного управління ФСБ Росії на анексованому півострові затримали громадянина України, який нібито перебував у розшуку на території сусідньої держави.