В Крыму в жилом доме произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В жилом многоэтажном доме в городе Армянске на севере аннексированного Крыма случился пожар, в результате возгорания пострадал один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ в Крыму, передает УНН.
"В 01.25 12 ноября поступило сообщение о том, что в г. Армянск по ул. Гайдара в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошёл пожар, по предварительным данным в следствии хлопка газо-воздушной смеси с последующим горением. Повреждений конструкций здания нет. Проведена эвакуация 60 человек", - говорится в сообщении.
По предварительным данным в результате происшествия пострадал 1 человек.
Сообщается, что всего в ликвидации были задействованы 38 человек и 14 единиц техники.
Как сообщал УНН, в Харьковской области произошел пожар в гостинице.