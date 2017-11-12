В Крыму в жилом доме произошел пожар

"В 01.25 12 ноября поступило сообщение о том, что в г. Армянск по ул. Гайдара в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошёл пожар, по предварительным данным в следствии хлопка газо-воздушной смеси с последующим горением. Повреждений конструкций здания нет. Проведена эвакуация 60 человек", - говорится в сообщении.

По предварительным данным в результате происшествия пострадал 1 человек.

Сообщается, что всего в ликвидации были задействованы 38 человек и 14 единиц техники.

Как сообщал УНН, в Харьковской области произошел пожар в гостинице.