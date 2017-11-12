У Криму в житловому будинку сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У житловому багатоповерховому будинку в місті Армянську на півночі анексованого Криму сталася пожежа, в результаті спалаху постраждала одна людина. Про це повідомляє ГУ МНС РФ у Криму, передає УНН.
"У 01.25 12 листопада надійшло повідомлення про те, що в м.Армянськ по вул. Гайдара в двокімнатній квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа, за попередніми даними в результаті бавовни газо-повітряної суміші з подальшим горінням. Пошкоджень конструкцій будівлі немає. проведено евакуацію 60 осіб", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними в результаті події постраждала 1 людина.
Повідомляється, що всього в ліквідації були задіяні 38 осіб і 14 одиниць техніки.
Як повідомляв УНН, в Харківській області сталася пожежа в готелі.