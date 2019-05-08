В Крыму провели три экспертизы по делу Бекирова
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В оккупированном Крыму во время "судебного заседания" были представлены результаты трех экспертиз по делу политзаключенного Эдема Бекирова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его дочь Элеонору Бекирову в Facebook.
Она написала, что были проведены судебно-биологическая, психиатрическая и судебно-баллистическая и взрывотехническая экспертизы.
"По результатам психиатрической экспертизы, мой отец признан вменяемым. С чем мы полностью согласны. А вот с результатами двух других совершенно не согласны", - заявила дочь политзаключенного.
Да. баллистическая (взрывотехническая) и биологическая на предмет, есть ли на изъятых боеприпасах и взрывчатых веществ отпечатки Бекирова и скрытого свидетеля (Меметова) установили, что биологическая масса обоих присутствует. А предметы действительно являются взрывчатыми.
"Однако биологическую массу у папы взяли еще в первый день до официального объявления о задержании. В непроцессуальной обстановке, насильственным путем, без присутствия адвоката и понятых", - заявила дочь Бекирова.
По ее словам, следы биологической массы обнаружены на скотче (которым были замотаны боеприпасы и взрывчатые вещества) и веревке (которая фиксировала рюкзак, в котором все это и обнаружили).
"Естественно, адвокат и мой отец сразу выразили свое возражение и несогласие с результатами экспертиз. Все это несправедливо и абсурдно. Очевидно, что они использовали ту биологическую массу, которая была незаконно изъята в первый же день", - добавила дочь политзаключенного.
Напомним, eкраинський политзаключенный Кремля, тяжело болеет и не получает медикаментов Эдем Бекиров намерена начать голодовку.