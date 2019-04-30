Тяжкохворий політв'язень Бекіров має намір почати голодування – адвокат

“26 квітня 2019 року під час судового засідання у „Верховному Суді Республіки Крим“, мій підзахисний Бекіров Едем ага, заявив про намір оголосити голодування”, — повідомив адвокат.

Веліляєв нагадав, що Бекіров хворий на діабет, хворобу серця та є інвалідом першої групи. Крім цього, його нижня кінцівка — ампутована. Він потребує постійного прийому ліків та перев’язок.

Як повідомив адвокат, таке рішення Бекіров зробив після різкого погіршення його здоров’я, що погіршилось внаслідок неправомірної поведінки працівників СІЗО.

“Так, протягом більше десяти днів, співробітники Медичної частини СІЗО вводять Бекірову ін’єкцію інсуліну без вимірювання рівня цукру в його крові. Родичі неодноразово намагалися передати експрес-тести для вимірювання цукру, проте співробітники медчастини СІЗО всіляко їх не приймають під різними приводами. Це може призвести до незворотних наслідків, аж до летального результату”, — пише Веліляєв.

Він додав, що під час останньої зустрічі з Бекіровим у того було набрякле обличчя, покрите бурими плямами, “він насилу пересувався, його мучить задишка, постійні болі в лівій стороні грудей”.

Адвокат додав, що на його думку Бекіров не витримає голодування.

Нагадаємо, уже більше тижня політв’язень Едем Бекіров, якого незаконно утримують у СІЗО Сімферополя, не отримує медикаментів, через що ймовірність “цукрової коми” зростає.

Як повідомляв УНН, підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 червня 2019 року.

19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин.