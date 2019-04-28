Бекіров більше тижня не отримує медикаментів: ймовірність "цукрової коми" зростає
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уже більше тижня політв’язень Едем Бекіров, якого незаконно утримують у СІЗО Сімферополя, не отримує медикаментів. Про це у Тwitter повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає УНН.
“Важко хворий український політв’язень Едем Бекіров більше тижня не отримує медикаментів. Він незаконно утримується Росією у СІЗО Сімферополя”, — йдеться у дописі.
За словами родичів Едема, вірогідність “цукрової коми” зростає щодня.
Як повідомляв УНН, підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 червня 2019 року.
Зазначимо, що Бекіров - інвалід першої групи, у нього діабет, хвороба серця, відсутня нижня кінцівка. Він потребує постійного прийому ліків та перев’язок.
19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин.