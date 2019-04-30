Тяжелобольной политзаключенный Бекиров намерен начать голодовку - адвокат

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинский политзаключенный Кремля, который тяжело болеет и не получает медикаментов Эдем Бекиров намерен начать голодовку. Об этом он заявил 26 апреля во время заседания в "Верховном Суде Крыма", сообщил в понедельник в Facebook адвокат Бекирова Ислям Велиляев, передает УНН.