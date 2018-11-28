В Крыму обыскивают дом активистки Украинского культурного центра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Крыму сообщают о следственных действиях в доме активистки Украинского культурного центра - Галины Балобан. Об этом в Facebook информирует сообщество “Крымская солидарность”, передает УНН.
По сообщению адвоката, на данный момент двери в доме Галины Балабан закрыты. Телефон отключён. Место нахождения женщины неизвестно.
Подробности выясняются.
Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности России в оккупированном Крыму 21 ноября провели обыск у жителя города Старый Крым Исмета Меметова.
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Как сообщал УНН, ФСБ на несколько часов задержала крымских татар на админчерте с Крымом.