У Криму обшукують будинок активістки Українського культурного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Криму повідомляють про слідчі дії в будинку активістки Українського культурного центру - Галини балобана. Про це в Facebook інформує співтовариство "Кримська солідарність", передає УНН.
За повідомленням адвоката, на даний момент двері в будинку Галини Балабан закриті. Телефон вимкнений. Місце знаходження жінки невідомо.
Подробиці з'ясовуються.
Нагадаємо, співробітники Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Криму 21 листопада провели обшук у жителя міста Старий Крим Исмета Меметова.
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Як повідомляв УНН, ФСБ на кілька годин затримала кримських татар на адмінмежі з Кримом.