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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125362 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135670 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125050 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127449 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153088 просмотра

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В Крыму из-за “реконструкции” закрыли для посещения “Ласточкино гнездо”

В Крыму из-за “реконструкции” закрыли для посещения “Ласточкино гнездо”

Киев  •  УНН

 • 13886 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Подконтрольное России руководство закрыло дворец “Ласточкино гнездо” для посещения в связи с “реконструкцией”. Об этом сообщила пресс-служба учреждения “Дворец-замок ”Ласточкино гнездо“, передает УНН со ссылкой на проект Радио Свобода Крим.Реалии.

“В связи с передачей дворца-замка “Ласточкино гнездо” заказчику от “министерства культуры Крыма” под реконструкцию замок закрыт для посещения. Доступ на территорию дворца-замка “Ласточкино гнездо” и в здание дворца-замка “Ласточкино гнездо “открытый, свободный”, — говорится в сообщении.

В июле сообщалось, что аннексированный Крым получит около 80 млн рублей из российского бюджета на подготовку проекта по реставрации дворца “Ласточкино гнездо”, что “находится в аварийном состоянии”.

В ноябре 2018 года российская Главгосэкспертиза одобрил бюджет проекта реконструкции и реставрации дворца “Ласточкино гнездо”. На работы во дворце планировали потратить больше 100 млн рублей.

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Как сообщали на сайте российской Главгосэкспертизы, запланированные работы по “реставрации перемычек оконных и дверных проемов, цокольной части входной зоны и башни, верхних поясов башни, ряда зубцов входной зоны первого этажа и тыльной поверхности зубьев всего здания”.

Также предполагалось “архитектурно-художественное освещение дворца и скалы, на которой он построен”.

Замок “Ласточкино гнездо” — визитная карточка Южного берега Крыма. “Российские власти” Крыма летом 2017 года начали раскопки и инженерные геологические работы, которые могут угрожать памятнике.

В Министерстве культуры Украины 2015 года назвали незаконными действия нынешней власти полуострова по объектам культурного наследия, охраняемых законами Украины и внесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

В отчете ЮНЕСКО за январь-июнь 2017 года говорится, что работы, проводимые на территории замка “Ласточкино гнездо”, являются незаконными.

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