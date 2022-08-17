В Крыму возле боулинг-клуба произошел пожар: Резников назвал это "удачным попаданием"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. На территории временно оккупированного Крыма возле боулинг-клуба произошел пожар. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это "удачным попаданием", информирует УНН.
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"По инсайдерской информации, на территории Крыма возле боулинг-клуба произошел пожар от окурков. Удачное попадание!" – сообщил Резников.
Напомним
16 августа утром во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы. Сообщали, что горит склад боеприпасов под Джанкоем. Позже минобороны рф назвало это "диверсией".