У Криму біля боулінг-клубу сталася пожежа: Резніков назвав це "вдалим влучанням"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На території тимчасово окупованого Криму біля боулінг-клубу сталася пожежа. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це "вдалим влучанням", інформує УНН.
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"За інсайдерською інформацією, на території Криму біля боулінг-клубу сталася пожежа від недопалків. Вдале влучання!" – написав Резніков у Twitter.
Нагадаємо
16 серпня вранці у тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Повідомляли, що горить склад боєприпасів під Джанкоєм. Згодом міноборони рф назвало це "диверсією".