В Кремле заявили о вмешательстве США в выборы главы Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Письмо американских сенаторов с призывом не допустить избрания российского кандидата Александра Прокопчука на пост главы Интерпола является примером давления и вмешательства в выборы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН.
"Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот, наглядное проявление (вмешательства)", - сказал Д.Песков.
При этом он добавил, что следует дождаться результатов выборов.
Напомним, ранее американские сенаторы - члены Хельсинкской комиссии призвали членов администрации президента США Дональд Трампа и Интерпола выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост президента Интерпола.
Как сообщал УНН, россиянин Александр Прокопчук, действующий вице-президент Интерпола, является главным претендентом на пост президента организации. В ЕС и США выступили против российского кандидата в президенты Интерпола.
Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.
Напомним, полсотни правозащитных организаций против избрания россиянина президентом Интерпола.
Голосование за президента Интерпола будет проведено на Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае в среду, 21 ноября.