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У Кремлі заявили про втручання США у вибори голови Інтерполу

У Кремлі заявили про втручання США у вибори голови Інтерполу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Лист американських сенаторів із закликом не допустити обрання російського кандидата Олександра Прокопчука на пост голови Інтерполу є прикладом тиску і втручання у вибори. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН.

“Напевно, це своєрідне втручання у виборчий процес, у вибори в міжнародній організації. А як це ще оцінити? Ось, наочний прояв (втручання)”, — сказав Д.Пєсков.

При цьому він додав, що слід дочекатися результатів виборів.

Нагадаємо, раніше американські сенатори — члени Гельсінкської комісії закликали членів адміністрації президента США Дональд Трампа і Інтерполу виступити проти кандидатури росіянина Олександра Прокопчука на пост президента Інтерполу.

Як повідомляв УНН, росіянин Олександр Прокопчук, чинний віце-президент Інтерполу, є головним претендентом на пост президента організації. В ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу.

Україна пригрозила вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.

Нагадаємо, півсотні правозахисних організацій проти обрання росіянина президентом Інтерполу.

Голосування за президента Інтерполу буде проведено на Генеральній асамблеї Інтерполу в Дубаї в середу, 21 листопада.

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