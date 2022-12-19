В кремле уверяют, что путин не будет склонять лукашенко к участию в войне против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что российский диктатор владимир путин не собирается склонять беларусь к участию в войне против Украины во время визита в Минск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
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Отвечая на вопрос журналиста, песков отметил, что к сообщениям СМИ о том, что путин едет в Минск принуждать беларусь к участию в войне, "следует относиться как к совершенно бессмысленным и безосновательным выдумкам".
Добавим
Сегодня, 19 декабря, российский диктатор владимир путин прибыл в Минск, где должен встретиться с белорусским коллегой александром лукашенко.
По информации росСМИ, лукашенко лично встретил путина в аэропорту минска. В переговорах принимают участие члены правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств.
Напомним
3 декабря министр обороны рф сергей шойгу прибыл в Минск, где провел переговоры с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко и министром обороны страны виктором хрениным.
В МВД Украины объяснили, что визит шойгу мог иметь две цели – психологическая операция и подталкивание лукашенко к ответным действиям в войне россии против Украины.