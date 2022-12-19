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У кремлі запевняють, що путін не схилятиме лукашенка до участі у війні проти України

У кремлі запевняють, що путін не схилятиме лукашенка до участі у війні проти України

Київ • УНН

 • 787829 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив, що російський диктатор володимир путін не збирається схиляти білорусь до участі у війні проти України під час візиту до Мінська. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналіста, пєсков зазначив, що до повідомлень ЗМІ про те, що путін їде до Мінська примушувати білорусь до участі у війні, "варто ставитися як до абсолютно безглуздих і безпідставних вигадок".

Додамо

Сьогодні, 19 грудня, російський диктатор володимир путін прибув до мінська, де має зустрітися з білоруським колегою олександром лукашенком.

За інформацією росЗМІ, лукашенко особисто зустрів путіна в аеропорту мінська. Зазначається, що у переговорах беруть участь члени урядів двох країн, керівників міністерств та відомств.

Нагадаємо

3 грудня міністр оборони росії сергій шойгу прибув у мінськ, де провів переговори із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком та міністром оборони країни віктором хрєніним.

У МВС України пояснили, що візит шойгу міг мати дві мети – психологічна операція та підштовхування лукашенка до відповідних дій у війні росії проти України.

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