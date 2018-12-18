У Путина отреагировали на принятие в ООН "крымской" резолюции

"Мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией и свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави", - отметил он, комментируя принятое в ООН решение.

Песков не стал комментировать результаты голосования по резолюции, поскольку не знаком с ними в деталях.

В ночь на вторник Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного моря. За документ проголосовали 66 стран, против - 19, воздержались 72.

В МИД Украины заявили, что новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей.

Президент Петр Порошенко заявил, что в ГА ООН задокументировано очередное международное преступление Кремля, что станет частью консолидированной претензии Украины к российскому государству.