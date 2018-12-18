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У Путіна відреагували на ухвалення в ООН "кримської" резолюції

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Росія не згодна з резолюцією Генеральної асамблеї ООН про проблему мілітаризації Криму і Чорного та Азовського морів і жалкує через ухвалення цього документа. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У Путіна відреагували на ухвалення в ООН "кримської" резолюції

"Ми можемо лише висловити свою незгоду з подібною позицією і свій жаль. Ми, безумовно, продовжимо послідовно роз'яснювати нашу позицію і доводити до відома наших візаві", - зазначив він, коментуючи ухвалене в ООН рішення.

Пєсков не став коментувати результати голосування щодо резолюції, оскільки не знайомий з ними в деталях.

У ніч на вівторок Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію про мілітаризацію Криму і акваторій Азовського і Чорного моря. За документ проголосували 66 країн, проти - 19, утрималися 72.

У МЗС України заявили, що нова резолюція буде використана в контексті зусиль України щодо деокупації території нашої держави, а також відновлення стабільності у регіоні Чорного та Азовського морів.

Президент Петро Порошенко заявив, що в ГА ООН задокументовано черговий міжнародний злочин Кремля, що стане частиною консолідованої претензії України до російської держави.

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