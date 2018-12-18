У Путіна відреагували на ухвалення в ООН "кримської" резолюції

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Росія не згодна з резолюцією Генеральної асамблеї ООН про проблему мілітаризації Криму і Чорного та Азовського морів і жалкує через ухвалення цього документа. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.