МЗС відреагувало на ухвалення ГА ООН "кримської" резолюції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Схвалення резолюції Генасамблеї ООН "Проблема мілітаризації АР Крим, а також частин Чорного і Азовського морів" засвідчило чітку позицію міжнародного співтовариства на підтримку територіальної цілісності України та засудження агресії РФ, нова резолюція буде використана в контексті зусиль України з деокупації території нашої держави, а також відновлення стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів. Про це йдеться у заяві МЗС України щодо ухвалення відповідної резолюції ГА ООН, передає УНН.
"Схвалення 17 грудня 2018 року резолюції ГА ООН "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів" засвідчило чітку позицію міжнародного співтовариства на підтримку територіальної цілісності України та засудження агресії РФ", - йдеться у заяві.
Як зазначили у МЗС, попри відчайдушні потуги РФ зашкодити схваленню документа, ГА ООН вкотре "засудила тимчасову окупацію Кримського півострова РФ як державою-окупантом та надіслала чіткий сигнал про невизнання спроби його анексії". "РФ повинна забрати свої збройні сили з Криму та негайно припинити незаконну окупацію території України", - вказали в українському зовнішньополітичному відомстві.
"Окупація Криму, загроза або застосування сили проти територіальної цілісності та політичної незалежності України порушує зобов’язання, взяті Росією при підписанні Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум)", - сказано у заяві.
"Резолюція висловлює рішучу стурбованість міжнародного співтовариства невиправданим застосуванням РФ сили проти трьох кораблів ВМС України 25 листопада 2018 року у Чорному морі, в результаті якого було серйозно поранено окремих членів українських екіпажів, та закликає РФ негайно звільнити українські кораблі та особовий склад", - повідомили у МЗС.
В українському дипвідомстві вказали, що за російської окупації Крим перетворився на потужну військову базу, яка загрожує безпеці та стабільності не лише Чорноморського регіону, а й Середземномор’ю та Близькому Сходу.
"Резолюція містить заклик до РФ припинити перешкоджати законному праву на свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях, а також Керченській протоці відповідно до міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про морське право 1982 року", - додали у МЗС.
Важливим елементом резолюції, як зазначається, є "засудження побудови та відкриття РФ Керченського мосту, а також збільшення військової присутності РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів".
"Широка підтримка нашої позиції стосовно Криму та засудження мілітаризації Чорного і Азовського морів є чітким сигналом для РФ: російські злочини та провокації не залишаються поза увагою світового співтовариства, а держава-агресор понесе відповідальність за правопорушення", - наголосили в МЗС України.
Україна, як повідомляється, підтверджує свою відданість політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського конфлікту. "У цьому зв’язку нова резолюція буде використана в контексті зусиль України з деокупації території нашої держави, а також відновлення стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів", - зазначили у МЗС.
Україна вдячна кожній державі, яка віддала свій голос за резолюцію ГА ООН "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".
Нагадаємо, ГА ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Чорного і Азовського морів.