МЗС відреагувало на ухвалення ГА ООН "кримської" резолюції

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Схвалення резолюції Генасамблеї ООН "Проблема мілітаризації АР Крим, а також частин Чорного і Азовського морів" засвідчило чітку позицію міжнародного співтовариства на підтримку територіальної цілісності України та засудження агресії РФ, нова резолюція буде використана в контексті зусиль України з деокупації території нашої держави, а також відновлення стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів. Про це йдеться у заяві МЗС України щодо ухвалення відповідної резолюції ГА ООН, передає УНН.