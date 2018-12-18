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МИД отреагировал на принятие ГА ООН "крымской" резолюции

Киев • УНН

 • 11471 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Принятие резолюции Генассамблеи ООН "Проблема милитаризации АР Крым, а также частей Черного и Азовского морей" показало четкую позицию международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины и осуждения агрессии РФ, новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей. Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно принятия соответствующей резолюции ГА ООН, передает УНН.

МИД отреагировал на принятие ГА ООН "крымской" резолюции

"Принятие 17 декабря 2018 года резолюции ГА ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" показало четкую позицию международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины и осуждения агрессии РФ", - говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, несмотря на отчаянные потуги РФ навредить одобрению документа, ГА ООН в очередной раз "осудила временную оккупацию Крымского полуострова РФ как государством-оккупантом и послала четкий сигнал о непризнании попытки его аннексии". "РФ должна забрать свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить незаконную оккупацию территории Украины", - указали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

"Оккупация Крыма, угроза или применение силы против территориальной целостности и политической независимости Украины нарушает обязательства, взятые Россией при подписании Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум)", - говорится в заявлении.

"Резолюция выражает решительную обеспокоенность международного сообщества неоправданным применением РФ силы против трех кораблей ВМС Украины 25 ноября 2018 года в Черном море, в результате чего был серьезно ранены отдельные члены украинских экипажей, и призывает РФ немедленно освободить украинские корабли и личный состав", - сообщили в МИД.

В украинском дипведомстве указали, что во время российской оккупации Крым превратился в мощную военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности не только Черноморского региона, но и Средиземноморья и Ближнего Востока.

"Резолюция содержит призыв к РФ прекратить препятствовать законному праву на свободу судоходства в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе в соответствии с международным правом, в частности Конвенции ООН о морском праве 1982 года", - добавили в МИД.

Важным элементом резолюции, как отмечается, является "осуждение построения и открытия РФ Керченского моста, а также увеличения военного присутствия РФ в акваториях Черного и Азовского морей".

"Широкая поддержка нашей позиции по Крыму и осуждение милитаризации Черного и Азовского морей является четким сигналом для РФ: российские преступления и провокации не остаются без внимания мирового сообщества, а государство-агрессор понесет ответственность за правонарушения", - отметили в МИД Украины.

Украина, как сообщается, подтверждает свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта. "В этой связи новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей", - отметили в МИД.

Украина благодарна каждому государству, отдавшему свой голос за резолюцию ГА ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

Напомним, ГА ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей.

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