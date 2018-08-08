В Кремле рассказали о письме Трампа к Путину

"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам. Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", - сказал Песков он.



Ранее американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что он передал послание Трампа российской стороне



Президент РФ Владимир Путин 27 июля заявил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве, куда он уже пригласил своего коллегу. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что Трамп будет готов осуществить визит в столицу России для встречи с Путиным после получения соответствующего официального приглашения, а также рассчитывает принять его в Вашингтоне после 1 января 2019 года.



Как сообщал УНН, согласно документам, которыми располагает издание Politico, во время встречи в Хельсинки президент РФ Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу документ, содержащий ряд предложений по взаимному разоружению.



