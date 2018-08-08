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У Кремлі розповіли про лист Трампа до Путіна

У Кремлі розповіли про лист Трампа до Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російській стороні через дипломатичні канали передали лист, адресований президенту РФ Володимиру Путіну від президента США Дональда Трампа. Проте в Кремлі з ним поки не ознайомилися, заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Дійсно, лист було отримано дипломатичними каналами. Очікуємо, що найближчим часом він надійде в адміністрацію президента", - сказав Пєсков він.

Раніше американський сенатор Ренд Пол повідомив, що він передав послання Трампа російській стороні

Президент РФ Володимир Путін 27 липня заявив, що готовий зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом як у Вашингтоні, так і в Москві, куди він уже запросив свого колегу. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс зазначила, що Трамп буде готовий здійснити візит в столицю Росії для зустрічі з Путіним після отримання відповідного офіційного запрошення, а також розраховує прийняти його в Вашингтоні після 1 січня 2019 року.

Як повідомляв УНН, відповідно до документів, що має в розпорядженні видання Politico, під час зустрічі в Гельсінкі президент РФ Володимир Путін передав американському колезі Дональду Трампу документ, що містить ряд пропозицій зі взаємного роззброєння.

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