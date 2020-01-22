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В Кремле сообщили, что Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле

Киев • УНН

 • 38892 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Встреча президента РФ Владимира Путина в Израиле с Президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, хотя и не продолжительная. Запрос на такую встречу поступал с украинской стороны. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Кремле сообщили, что Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле

Так, представитель Кремля заявил, что "запросы (на встречу с Путиным - ред.) поступали, в том числе от президента Зеленского". По просьбе объяснить, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков ответил, что "никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встрече, с учетом графика эти встречи, по крайней мере длительные, не представляются возможными".

"Программа (визита Путина в Израиль - ред.) очень насыщенная, и если будут отдельные встречи, то они будут только на ногах, будут носить достаточно короткий характер", - сообщил Ушаков.

В то же время он отметил, что "конечно, президент, во всяком случае, пожмет руки основным участникам, это неизбежно".

"Состоятся ли длительные беседы - очень сомнительно, просто времени нет физически... Время (у Путина в Израиле - ред.) очень ограничено, все сжато до предела, мы просто надеемся на отдельные короткие контакты, так называемые контакты на ногах", - пояснил помощник российского лидера.

Ранее в Офисе Президента Украины заявили, что в рамках рабочего визита в Израиль не запланированы встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но в случае, если лидеры пообщаются на полях Всемирного форума памяти Холокоста, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

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