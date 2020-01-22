У Кремлі повідомили, що Зеленський просив про зустріч з Путіним в Ізраїлі

Так, представник Кремля заявив, що "запити (на зустрічі з Путіним - ред.) надходили, в тому числі від президента Зеленського".

На прохання пояснити, чи довелося Кремлю відмовити у зустрічі із Зеленським, Ушаков відповів, що "ніхто нікому не відмовляв, просто від багатьох держав надходять пропозиції про зустрічі, з урахуванням графіка ці зустрічі, принаймні тривалі, не є можливими".

"Програма (візиту Путіна до Ізраїлю - ред.) дуже насичена, і якщо будуть окремі зустрічі, то вони будуть тільки на ногах, будуть носити досить короткий характер", - повідомив Ушаков.

У той же час він зазначив, що "звичайно, президент, у всякому разі, потисне руки основним учасникам, це неминуче".

"Чи відбудуться тривалі бесіди - дуже сумнівно, просто часу немає фізично... Час (у Путіна в Ізраїлі - ред.) вкрай обмежений, все стисло до межі, ми просто сподіваємося на окремі короткі контакти, так звані контакти на ногах", - пояснив помічник російського лідера.

Раніше в Офісі Президента України заявили, що в рамках робочого візиту до Ізраїлю не заплановані зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, але в разі, якщо лідери поспілкуються на полях Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, то тільки для обговорення питань подальшого звільнення утримуваних осіб.