В Краматорске 5-летний мальчик выпал из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Краматорске Донецкой области 5-летний мальчик выпал из окна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУНП Донецкой области.
Предварительно установлено, что мальчик облокотился на москитную сетку окна и выпал со второго этажа. Ребенок госпитализирован.
"К Краматорского отдела полиции обратился врач ДТМО с сообщением о том, что в больницу доставлен мальчик в тяжелом состоянии, травмировался в результате падения с высоты.
Полицейские выяснили, что мальчик находился в детской комнате. Пока мать отвлеклась, малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и выпал из окна второго этажа. Семья на учете в полиции не состоит", - сообщили правоохранители.